Hulpdiensten redden pasgeboren walabi in Boxtel

Voorbijgangers van het dierenpark in Park Molenwijk merkte zondagavond opmerkelijk gedrag op bij de walabi’s. Al snel werd duidelijk dat een pasgeboren walabi in het water achter een hekwerk was beland, waar moeder walabi niet bij kon. Deze spong steeds tegen het hek aan.

Een dierenambulance werd gebeld, maar deze kwamen in eerste instantie niet, ook bij de politie kreeg men geen gehoor. Toen medewerkers van handhaving toevallig langs kwamen werd de brandweer gealarmeerd. Die kwamen samen met de politie ter plaatse en wisten het jonge dier uit het water te halen. De jonge walabi was flink onderkoeld, het beestje werd in warmtefolie ingewikkeld en opgevangen in de brandweerauto. Enige tijd later, toen de dierenambulance wel ter plaatse kwam namen zij het dier over waarna de hulpdiensten het park konden verlaten. Door het optreden van enkele voorbijgangers is mede dankzij de hulpdiensten het leven van de jonge wallabi gered. Medewerkers van de dierenambulance ontfermen zich verder over het beestje.