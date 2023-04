Tot 15 jaar celstraf in strafzaak overval waardetransport Amsterdam-Noord

Geschoten met automatische vuurwapens

Van twee van hen is vastgesteld dat zij meerdere keren hebben geschoten met automatische vuurwapens. De rechtbank acht het bewezen dat eenmaal gericht is geschoten op een politievoertuig, aanzienlijk minder vaak dan het Openbaar Ministerie stelde.

Broek in Waterland

De gewelddadige overval vond plaats op een vrachtwagen van een geld- en waardetransporteur en een bedrijf in edelmetaal in Amsterdam-Noord. Na de overval vluchtten de overvallers met 3 voertuigen. Eén auto raakte uit het zicht, de andere overvallers vluchtten met de politie achter zich aan richting Broek in Waterland.

Overvaller overleden

Tijdens de overval en de vlucht is geschoten met automatische vuurwapens. Vijf overvallers werden aangehouden in een weiland nadat zij door de politie in Broek in Waterland waren klemgereden. Een zesde man overleed nadat hij door een politiekogel werd geraakt. De overige 3 mannen werden op andere, latere momenten aangehouden.

14,5 miljoen euro buitgemaakt

Bij de overval werd 14,5 miljoen euro buit gemaakt. Een deel hiervan is inmiddels terug bij de betrokken bedrijven, maar ruim vier miljoen euro is nog niet teruggevonden.

Angst en paniek

Politiemensen, medewerkers van de overvallen bedrijven en burgers zijn er getuige van geweest dat er is gedreigd en geschoten met de automatische vuurwapens. Dat dit op hen een grote indruk heeft gemaakt, blijkt uit de vele verklaringen hierover in het dossier. De rechtbank neemt het de verdachten zeer kwalijk dat zij zoveel angst en paniek hebben veroorzaakt.

Kernvraag

In Broek in Waterland zijn 6 vuurwapens in beslag genomen. Het (forensisch) bewijs toont aan dat 2 daarvan, automatische vuurwapens, daadwerkelijk zijn gebruikt door een 39-jarige man en een 44-jarige man. Zij hebben op verschillende momenten met de wapens in de lucht geschoten. De kernvraag die de rechtbank moest beantwoorden, is of er door hen ook gericht op politiemensen en/of hun voertuigen is geschoten. De rechtbank acht dat voor 1 keer bewezen en concludeert dat in alle andere gevallen nauwelijks of geen forensisch bewijs is aangetroffen op de plekken waar je dit zou mogen verwachten.

Eenmaal gericht geschoten

Door de 39-jarige man is vanuit een rijdende vluchtauto gericht op een politievoertuig geschoten waarin 2 politiemensen zaten. Hiermee heeft hij bewust de aanmerkelijke kans op de koop toe genomen dat er politiemensen zouden komen te overlijden. Deze man is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De 44-jarige schutter die niet gericht heeft geschoten, heeft 12 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Coördinerende rol

De mannen hebben zeer ernstige geweldsdelicten gepleegd in georganiseerd verband en zijn planmatig te werk gegaan. Een 45-jarige man is voor zijn initiërende en coördinerende rol hierin veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij reed achter het waardetransport aan op de dag van de overval en heeft het startsein gegeven. Ook trof hij voorbereidingshandelingen voor de overval, zoals voorverkenningen, en huurde hij het appartement waar hij de overval met de andere overvallers heeft voorbesproken.

10 jaar celstraf

Van de overige 5 verdachten zijn twee mannen van 45 en een 43-jarige man veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor hun rol bij de overval. Een 25-jarige en een 24-jarige man zijn veroordeeld voor medeplichtigheid en hebben respectievelijk 6 en 2 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.