Wielrenner rijdt tegen taxibusje aan en raakt gewond

Op de kruising De Bulten met de Krommedijk in het buiten gebied van Annen vond woensdagmiddag een ongeval plaats.

Ramen taxi gesneuveld

Een wielrenner, die vanaf een fietspad kwam, zag hoogstwaarschijnlijk een taxibusje dat van rechts kwam over het hoofd en knalde vol op de zijkant van het taxibusje waardoor twee ramen sneuvelden.

Ziekenhuis

De wielrenner raakte gewond en is na een eerste onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel. De bestuurster van het taxibusje en jonge passagier kwamen met de schrik vrij. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval