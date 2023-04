Vliegbasis Deelen ontdaan van explosieven

41 bommen en ongeveer 700 granaten. Dat was de opbrengst aan niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op Vliegbasis Deelen. Dit materiaal is alvast geruimd. Na het broedseizoen gaat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) weer verder. De dropzone op het vliegveld is na het weekeinde weer officieel beschikbaar voor militaire trainingen.

De bommen zijn destijds vanuit voornamelijk Amerikaanse en Engelse vliegtuigen gedropt. In 2022 werden de explosieven ontdekt. Dat gebeurde tijdens een onderzoek voor de aanleg van de nieuwe dropzone.

Bommen en granaten

Na het broedseizoen van vorig jaar is de EOD met 6 tot 9 mensen de bommen gaan ruimen. De gevonden exemplaren lagen in een gebied van 1.2 vierkante kilometer, dat stukje bij beetje is afgezocht. De helft van de projectielen had een trillings-gevoelige ontsteker. Er zijn ook nog zo’n 700 grote en kleinere granaten gevonden. Verder is er veel schroot tevoorschijn gekomen, dat vooral in oude bomkraters was gedumpt.

Verstoring

De rest van de oude explosieven gaat de EOD na het broedseizoen van dit jaar ruimen. Want naar verwachting ligt er nog het nodige. Om het broeden niet te verstoren liggen de werkzaamheden tot en met de zomer stil.

Met deze laatste ruiming is in elk geval de dropzone weer beschikbaar. Militairen kunnen er trainen hoe ze materieel en personeel droppen in vijandelijk gebied. De Koninklijke Luchtmacht maakt de komende periode al gebruik van de dropzone.