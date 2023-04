Uithoorn vindt plannen Schiphol veelbelovend maar heeft zorgen over uitwerking

'Veelbelovend'

'Een deel van de plannen klinkt veelbelovend', zegt de Uithoornse wethouder Ferry Hoekstra . 'Zo zijn we blij met het plan om luidruchtige vliegtuigen te weren. Bij andere plannen zie ik ook risico’s als het gaat om de leefkwaliteit van onze inwoners, bijvoorbeeld bij het plan om te stoppen met nachtvluchten. Wij gunnen iedereen een goede nachtrust, maar bij maatregelen van de luchthaven moeten we zoals altijd een stap verder denken. Want de gevolgen van deze maatregelen zijn nooit eenvoudig. Dat geldt ook nu: als er ‘s nachts minder wordt gevlogen en het totaal aantal vluchten niet met datzelfde aantal wordt verminderd, dan komen er overdag vluchten bij. In het ergste geval vroeg in de ochtend of in de loop van de avond. Precies het moment dat de kinderen uit Uithoorn en De Kwakel naar bed gaan. Wij willen dan juist minder herrie, in plaats van meer. Daarom is onze eerste vraag: geldt de nachtrust waar Schiphol naar streeft ook voor onze kinderen? Deze garantie zouden wij graag krijgen.'

Wat zijn de gevolgen?

De gemeente Uithoorn is blij met de aandacht voor de omwonenden. Wethouder Ferry Hoekstra: 'We zien echt dat het debat aan het kantelen is, van ongebreidelde groei naar oog voor mensen die dicht bij de luchthaven wonen. Daarom denk ik dat we de plannen van Schiphol moeten zien als een eerste stap. Maar wel een stap waar we verder over in gesprek moeten. Met name waar het gaat om de gevolgen van de plannen. De intentie kan goed zijn, maar de gevolgen toch nadelig. Dat zien we vaker bij Schiphol en Uithoorn.' Een goed voorbeeld daarvan is het Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). Dit was bedoeld om gebieden als Uithoorn te beschermen. Daarom staat in deze regeling ook dat vooral de start- en landingsbanen gebruikt moeten worden die de minste hinder voor de omgeving opleveren. Dit zijn de zogenaamde primaire banen. Uithoorn ligt onder een secundaire baan: de Aalsmeerbaan. Deze baan mag volgens het NNHS alleen gebruikt worden als de primaire banen vol zijn of niet gebruikt kunnen worden. Dit zou tot minder overlast voor Uithoorn moeten leiden.

Nog meer overlast voor Uithoorn en De Kwakel

Wethouder Ferry Hoekstra: 'De praktijk is helaas anders: het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan is sterk toegenomen en het aantal vluchten op de Kaagbaan (primaire baan) afgenomen. En ook bij een nachtsluiting verwachten we dat juist dit principe voor meer overlast voor Uithoorn gaat zorgen. Want als er straks 's nachts niet wordt gevlogen, wordt het overdag drukker. Dat betekent dan weer dat de Kaagbaan eerder vol is en de Aalsmeerbaan nóg meer gebruikt gaat worden. Kortom, meer overlast voor de mensen in Uithoorn en De Kwakel. Wij vinden dan ook dat de vluchten van de nacht overdag moeten plaatsvinden op dezelfde baan. En niet moeten verschuiven naar de gebieden die toch al overbelast zijn. En we vrezen dat dat niet mogelijk is.' De gemeente blijft dan ook bij haar standpunt dat minder vluchten de enige mogelijkheid is om de overlast in de gemeente te verminderen. Sterker nog, door deze plannen moet de krimp groter worden dan eerder bedacht om de Aalsmeerbaan niet nog meer te belasten.

Gaan voor een echt schoner, stiller en beter Schiphol

De gemeente laat het er niet bij zitten en gaat actief in gesprek met Schiphol. 'We hebben al vaker laten weten dat we zorgen hebben over de extreme verschuiving naar de Aalsmeerbaan, zegt wethouder Ferry Hoekstra. 'Dat zullen we nu ook officieel doen met een brief. En we blijven het gesprek zoeken. Want een echt stiller, schoner en beter Schiphol, dat willen we hier zeker!'