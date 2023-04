President Macron op staatsbezoek in Nederland

President Emmanuel Macron is dinsdag aangekomen in Nederland. De Franse president brengt op uitnodiging van koning Willem-Alexander een staatsbezoek aan Nederland. Dit meldt het Koninklijk Huis.

2-daags staatsbezoek

De president van de Republiek Frankrijk brengt dinsdag 11 en woensdag 12 april 2023 een staatsbezoek aan Nederland. Hij wordt daarbij vergezeld door zijn echtgenote Brigitte Macron.

Welkomstceremonie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben de Franse president en mevrouw Macron officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam. Nadat de delegaties waren voorgesteld, speelde de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ de volksliederen van beide landen. Aansluitend vond de inspectie van de erewacht plaats.

Prive-lunch

In het Koninklijk Paleis Amsterdam werden vervolgens Nederlandse autoriteiten voorgesteld, waarna een receptie plaatsvond. Vervolgens vond er een privé-lunch plaats met het Koninklijk Paar.

Kranslegging

Bij het Nationaal Monument op de Dam legde president Macron een krans voor de gevallenen.

Bezoek aan Staten-Generaal

President Macron bezocht 's middags de Staten-Generaal in Den Haag. De president had daarbij een ontmoeting met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Staatsbanket

In de avond biedt het Koninklijk Paar een staatsbanket aan in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning en de Franse president houden een toespraak.

Saluutschoten Frans Marineschip op het IJ

In de omgeving van het IJ waren vanochtend 21 saluutschoten van een Frans marineschip te horen. Het schip was naar Amsterdam gevaren als onderdeel van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland.

Woensdag 12 april, Amsterdam

Amsterdam Science Park

Tijdens een bezoek aan de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam op het Amsterdam Science Park staat de Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van quantumtechnologie, halfgeleiders en fotonica centraal. Nederland is een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie en toepassingen. Samen met Frankrijk wordt gewerkt aan een Europese open strategische autonomie op dit gebied, waardoor de EU minder afhankelijk en veiliger wordt. De Koning en president Macron bezoeken het Quantum Gases & Quantum Information Lab van de UvA en bekijken de mogelijkheden van quantumtechnologie.

EU Chips Act en Quantumtechnologie.

Aansluitend zijn de Koning en president Macron aanwezig bij een rondetafelgesprek met CEO’s, wetenschappers en investeerders over het belang om het Europese ecosysteem voor deeptech te versterken in het kader van de EU Chips Act en Quantumtechnologie.

Mind US

Koningin Máxima en Brigitte Macron bezoeken in de ochtend een inloopvoorziening voor jongeren in Amsterdam. Hier wordt gesproken over de mentale gezondheid van jongeren en over de doelstellingen en de aanpak van Stichting MIND Us. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us.

Middag | avond

Regeringsconsultaties

Tijdens een diner in het Rijksmuseum vinden de regeringsconsultaties plaats met afvaardigingen van het Nederlandse en Franse kabinet. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer buitenlandse zaken, defensie, economie, innovatie, energie, migratie en wetenschappelijk onderzoek.

Rondvaart

De bewindspersonen voeren in de middag al bilaterale gesprekken met hun counterparts over concrete samenwerkingsthema’s. Minister-president Rutte en president Macron houden hun gesprek tijdens een rondvaart.

Tentoonstelling Vermeer

Voorafgaand aan de regeringsconsultaties bezoeken het Koninklijk Paar en president en mevrouw Macron op uitnodiging van minister-president Rutte de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. Op de tentoonstelling is de grootste collectie Vermeers te zien die ooit is samengebracht.

Koningin Máxima en Brigitte Macron

Koningin Máxima en Brigitte Macron hebben aansluitend een diner met vrouwelijke bestuurders tijdens een rondvaart.