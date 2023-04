Onderzoek naar dode in woning

In de avond van 12 april is een overleden persoon onder verdachte omstandigheden aangetroffen aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Stede Broec aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden. De verdachte zit vast op het politiebureau voor verhoor.

De politie bezocht de woning 12 april in verband met de vermissing van een persoon. Diezelfde avond werd een overleden persoon aangetroffen. De omstandigheden waren van dien aard dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Politieonderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het overlijden en de identiteit van de persoon. Een forensisch onderzoeksteam stelt bijvoorbeeld sporen veilig in de woning en de auto en probeert aan de hand hiervan te analyseren hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Daarnaast wordt aan buurtbewoners gevraagd of zij iets hebben gezien of gehoord, of misschien bruikbare camerabeelden hebben.