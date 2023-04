Auto ramt gevel van Tilburgse woning, inzittenden gevlucht maar later aangehouden

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Tilburg een 28-jarige man aangehouden nadat hij rond 05.05 uur met een auto tegen de voorgevel van een woning aan de Bredaseweg was gereden en er vervolgens samen met zijn bijrijdster vandoor was gegaan. Dit meldt de politie zondag.

Macht over stuur verloren

Het ongeval gebeurde rond 05.05 uur. De 28-jarige bestuurder reed vanaf de Schouwburgring de Bredaseweg op. De automobilist raakt vermoedelijk de macht over het stuur kwijt en botst op een stoeprand. 'Vervolgens is de auto tegen de voorgevel van de woning tot stilstand. Er is niemand gewond geraakt', aldus de politie.

Auto total loss

De auto raakte bij het incident total loss. De gevel van de woning liep schade op. Brandweerlieden hebben de woning gecontroleerd maar geven aan dat er geen direct instortingsgevaar is.

Onder invloed van alcohol en harddrugs

De twee inzittenden van de auto zijn er na het ongeval te voet vandoor gegaan. Agenten troffen hen aan op de Korvelseweg. De bestuurder is aangehouden. Bij hem is een speekseltest afgenomen en die bleek positief op het gebruik van harddrugs. De verdachte was ook onder invloed van alcohol. De bijrijdster heeft op het politiebureau een getuigenverklaring afgelegd. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.