Veel politie bij PI Vught vanwege 'calamiteit'

Zondagmiddag kwam er veel politie en een traumahelikopter naar de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught vanwege een 'calamiteit'.

Traumahelikopter

Om 16.11 uur werd een traumahelikopter opgeroepen om naar de PI Vught te gaan. Ook kwamen er twee ambulances ter plaatse. Maar de traumahelikopter en beide ambulances vertrokken kort daarna al weer zonder patiënt. Wel bleven een aantal eenheden van de politie nog wat langer ter plaatse.

Zelfdoding

Een woordvoerder van de (PI) in Vught heeft inmiddels tegenover Omroep Brabant laten weten dat er een gedetineerde is aangetroffen die was overleden. Volgens de woordvoerder gaat het om zelfdoding.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.