Automobilist botst op midden geleider van snelweg

De hulpdiensten zijn zondagavond laat, rond 23.50 uur, gealarmeerd voor een verkeersongeval op de snelweg A2 bij Boxtel. In de rijrichting van Den Bosch naar Eindhoven vond het ongeval plaats.

De auto botste tegen de vangrail in de middenberm. Het voertuig raakte zwaar gehavend en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het slachtoffer is na de eerste verzorging ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. Twee rijstroken waren enige tijd afgesloten voor het overige verkeer.