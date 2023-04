Grote actie tegen georganiseerde criminaliteit in woonwijk Breda

Drie mannen aangehouden

'Daarbij zijn drie mannen aangehouden in verband met meerdere lopende rechercheonderzoeken. De gemeente hield daarna bij verschillende panden in Breda controles', aldus de politie.

Onderzoeken drugshandel

De actie startte dinsdag 18 april in alle vroegte. Eerst werden in verschillende woningen drie verdachten aangehouden door de politie. Deze aanhoudingen hebben te maken met onderzoeken naar de handel in verdovende middelen. Het gaat om drie mannen uit Breda (35, 38 en 40 jaar oud). In verband met deze zaken doorzocht de politie ook verschillende panden in de wijk onder leiding van de rechter-commissaris. Er werden zo’n 100 agenten ingezet.

Aanhouding in Dubai

Eerder werd door de politie in Dubai al een andere verdachte aangehouden in verband met een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Het gaat om een 33-jarige Bredanaar. Politie en justitie zijn daarnaast nog op zoek naar een 23-jarige man uit Breda. Hij staat internationaal gesignaleerd. De aangehouden verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Cryptocommunicatiedata

Het onderzoek komt voort uit informatie uit cryptocommunicatiedata. Met onderzoeken naar cryptocommunicatie-platformen wil de politie de zware georganiseerde criminaliteit hard aanpakken. Verder wil de politie aantonen dat je je als crimineel anoniem en onaantastbaar kunt voelen op zo’n platform, maar het zeker niet bent. Zware criminelen denken onterecht dat ze in het geheim, buiten het zicht van de politie kunnen opereren én niet gepakt kunnen worden. Uiteindelijk is niemand onaantastbaar. Voortbordurend op de behaalde successen, gaat de politie onverminderd door om criminele organisaties op te sporen en af te breken.

Aanpak van de zware- en georganiseerde criminaliteit

Hoofd Dienst Regionale Recherche Ron van Brussel: 'We blijven samen met onze partners onverminderd inzetten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De handel in verdovende middelen ondermijnt de rechtstaat en zorgt voor onveiligheid in de wijken. Door de inzet van de strafrechtelijke opsporingsonderzoeken als deze, leveren wij als politie een belangrijke bijdrage in de aanpak van de zware- en georganiseerde criminaliteit.'

Gezamenlijke overheid

Op deze integrale actiedag bundelden Politie (strafrecht) en Gemeente (bestuursrecht) hun krachten om criminele netwerken in een woonwijk te verstoren. Naast de actie die door de politie werd uitgevoerd hebben ook 6 ondermijningsboa’s van gemeente Breda verschillende controles uitgevoerd op bedrijfspanden, opslagloodsen en garageboxen.

Olievlek

Burgemeester Paul Depla: 'Als je niet uitkijkt vormt de ondermijnende criminaliteit een steeds groter wordende olievlek die de samenleving op steeds meer facetten raakt en in zijn grip krijgt. Het toezicht houden en controleren op criminele activiteiten in woonwijken zoals we vandaag gedaan hebben is daarin noodzakelijk. Als er tijdens die controles dingen worden geconstateerd die niet in de haak zijn, kunnen we ook ingrijpen. Dat doen we door gebruik te maken van maatregelen binnen het bestuursrecht, zoals het sluiten van panden. Zo kunnen we bedrijfsvoering van criminele organisaties verstoren waardoor ze niet, of minder goed kunnen functioneren. Als we dat doen naast de inzet van partners als de politie en het OM die vanuit het strafrecht opereren, kunnen we de ondermijnende criminaliteit echt klappen uitdelen. Zo pakken we samen de criminele netwerken aan in de meest brede zin. '