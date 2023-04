Uitslaande brand in Helvoirt

In de nacht van dinsdag op woensdag werden bewoners van de Van Beringenstraat in Helvoirt opgeschrikt door een felle brand. Rond 0.50 uur woedde een felle uitslaand brand in een schuur achter één van de woningen. De vlammen grepen razendsnel om zich heen, de brandweer schaalde op naar middelbrand en zette naast twee blusvoertuigen ook een ladderwagen en een waterwagen in.

Buurtbewoners keken in hun pyjama op straat toe hoe de spuitgasten de vlammen doofde. Er werd zelfs geblust vanaf het balkon van de aangrenzende achterburen. Vanuit de hoogwerker kreeg men overzicht en kon zo precies zien hoever de brand zich had uitbereid. Er raakte niemand gewond, wel is de schade aanzienlijk. Een medewerker van Stichting Salvage kwam ter plaatse en bood snelle en praktische hulp aan de gedupeerden. Voor zover bekend bleef de brand beperkt tot de schuur en een overkapping en is een aangrenzende schuur bespaard gebleven. Waar het vuur precies is ontstaan in niet bekend en zal nog nader worden onderzocht.