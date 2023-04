NS neemt nieuwe Intercity in gebruik

Vanaf woensdag kunnen reizigers voor het eerst instappen in de nieuwe Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) van NS. Deze trein van de toekomst begint dan aan zijn generale repetitie. Door daadwerkelijk met reizigers in de dienstregeling te rijden, test NS hoe de trein in de praktijk presteert. Op basis hiervan kan fabrikant Alstom kinderziektes oplossen en verdere verbeteringen doorvoeren. Reizigers komen de ICNG voor het eerst tegen op het Hogesnelheidstraject van de Intercity direct tussen Amsterdam Centraal – Rotterdam Centraal.

President-directeur Wouter Koolmees: “De ICNG is een prachtige aanwinst voor onze vloot en biedt reizigers in de toekomst meer zitplaatsen en meer comfort. We zijn trots dat deze trein woensdag in alle vroegte op Amsterdam Centraal z’n debuut maakt. Gaat dan meteen alles goed? Vast niet. Wat we wel zeker weten, is dat de ICNG in de toekomst z'n plek in het Nederlandse landschap zal verdienen en symbool zal staan voor al het goede dat de trein Nederland te bieden heeft. Dat is een duurzame, comfortabele en snelle reis tussen Nederlandse regio’s en verder."

Niet gelijk perfect

De introductie van een nieuwe trein is een langdurig proces van zo’n zeven jaar. Programma manager Maarten Bakker: “Een nieuwe trein is technisch niet gelijk perfect en wennen voor iedereen. Voor reizigers, maar ook voor NS-collega’s die werken met de trein. Daarom is deze laatste testfase met reizigers in de dienstregeling ook zo belangrijk. Je weet pas echt hoe het gaat, als je in het echt gaat rijden. Daar starten we nu mee. Je moet er rekening mee houden dat ook nieuwe treinen last hebben van kinderziektes. Dat hoort erbij. Doordat we starten met één nieuwe Intercity op één traject kunnen we de impact voor reizigers minimaliseren.” Als deze ritten met één trein naar tevredenheid verlopen, brengen we de komende weken een tweede ICNG in de dienstregeling. Zo vervangen we het komende jaar stap voor stap de huidige Intercity’s op de Hogesnelheidslijn door ICNG’s. Als alle huidige Intercity’s vervangen zijn, kunnen ze vanaf dat moment ook de maximale snelheid van 200 kilometer per uur gaan rijden.

In stappen in de dienstregeling

Na het traject Amsterdam – Rotterdam volgen de trajecten Den Haag – Eindhoven, Amsterdam – Brussel, Amsterdam – Groningen/Leeuwarden en Amsterdam – Enschede. Alle 99 ICNG’s - goed voor 33.000 zitplaatsen - kunnen 200 km/u rijden, maar die snelheid zal alleen op de Hogesnelheidslijn gehaald worden. Op het Hoofdrailnet rijdt de trein maximaal 160 km/u.

Over de ICNG

De ICNG is gebouwd door de Franse treinfabrikant Alstom en gebaseerd op het Coradia-model. Van dit treintype rijden al meer dan 2400 treinen in meerdere landen rond, waaronder Duitsland, Zweden, Frankrijk en Italië. Speciaal voor NS is de trein aangepast voor het Nederlandse spoor, zodat deze geschikt is voor de Hogesnelheidslijn en ons reguliere spoor. 20 ICNG’s worden ook geschikt gemaakt voor inzet naar België.