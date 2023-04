Nederlanders brengen meivakantie door in Europa en Nederland

Ruim een derde van de Nederlanders gaat er deze meivakantie op uit en kiest daarbij voor een bestemming binnen Europa of Nederland. Vooral kamperen met een eigen kampeermiddel, een autovakantie of een verblijf op een vakantiepark zijn dit jaar populair. Wel past bijna de helft van de vakantiegangers (40%) de plannen aan vanwege de stijgende prijzen. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de ANWB.

De meeste Nederlanders gaan in de meivakantie een week of langer op vakantie. Zij reizen bij voorkeur met de auto (70%) of met het vliegtuig (18%) naar hun vakantiebestemming en zoeken daarbij vaak de natuur en het water op. Wandelen, fietsen, de omgeving verkennen maar ook museumbezoek, winkelen en uit eten gaan staan bij veel Nederlanders op de planning deze meivakantie. Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Spanje zijn als vanouds populaire bestemmingen. In eigen land kiezen vakantiegangers bij uitstek Gelderland als bestemming.

Nederlanders geven wel aan dat zij door de stijgende prijzen minder vaak en korter op vakantie gaan, dichter bij huis blijven, een andere periode kiezen of een ander type vakantie. Van de vakantiegangers maakt 14 procent een andere keuze door de gestegen prijzen van vliegtickets. Toch laten Nederlanders hun vakanties niet zomaar los: 85 procent geeft aan naast de meivakantie ook nog een andere vakantie te boeken dit jaar.

Zomermaanden blijven favoriet

Ondanks de populariteit van de meivakantie gaan de meeste Nederlanders nog steeds in de zomermaanden op vakantie. Het merendeel van hen heeft al plannen gemaakt voor juni, juli, augustus en september. De belangstelling voor Zuid-Europa houdt daarbij aan, bijna 30 procent van de Nederlanders blijft voor deze regio kiezen ondanks de hoge temperaturen van afgelopen zomer. Slechts 10 procent van de vakantiegangers kiest in plaats van Zuid-Europa dit jaar voor een andere bestemming.