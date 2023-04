Aanhouding vanwege grootschalige beleggingsfraude

De FIOD heeft op dinsdag 11 april twee mensen aangehouden en een woning doorzocht vanwege grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Amsterdam. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. De man wordt daarnaast verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachten ter waarde van 7,5 miljoen. Tijdens de doorzoeking in de woning in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s met een totale waarde van 700.000 euro, sierraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen euro, kleding en andere waardevolle spullen. De vrouw is na verhoor heengezonden. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen in bewaring gegaan.