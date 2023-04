Code Geel: Onweer met kans op weerstoten op komst

Plaatselijke onweersbuien met windstoten

Vrijdagavond komen er in het hele land plaatselijk onweersbuien voor, het eerst in het noorden, later ook in het zuiden en midden van het land. Bij deze buien kunnen windstoten voorkomen van 60-70 km/u.

Mogelijk ook hagel

'Ook kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen en is er een kleine kans op hagel. Aan het begin van de nacht zullen de buien via het noorden het land verlaten', aldus het KNMI.