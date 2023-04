Paarden slaan op hol, opzittende paardenkar lichtgewond

Midden in de Kampina tussen Boxtel en Oisterwijk vond vrijdagmiddag een ongeval plaats waarbij een man lichtgewond raakte. Rond 14.45 uur raakten twee paarden, die voor een kar stonden, met elkaar in de knoop en sloegen op hol.

Gewond

Hierdoor is één van de opzittenden van de kar gewond geraakt aan het hoofd. Voor controle is hij met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. In eerste instantie werd ook de brandweer opgeroepen, omdat één van de paarden vast zou zitten, maar diens inzet was niet meer nodig. De brandweer is niet meer ter plaatse geweest. Ook de politie kwam ter plaatse. Uiteindelijk zijn de paarden weer voor de kar gespannen en zijn ze huiswaarts gekeerd.