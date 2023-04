Marechaussee onderschepte meer valse paspoorten en identiteitsbewijzen in 2022

De Koninklijke Marechaussee heeft in 2022 meer valse paspoorten en identiteitsbewijzen onderschept dan in 2021. in totaal werden 1146 zaken behandeld die tijdens grenscontroles en mobiel toezicht veiligheid (MTV) aan het licht kwamen. In totaal werden bij die zaken 1598 valse of vervalste documenten aangetroffen. Dat staat in het jaaroverzicht van het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten (ECID) 2022.