Persoon te water in Boxtel

De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 20.20 uur gealarmeerd voor een persoon te water in park Molenwijk in Boxtel. Een persoon werd in het water aangetroffen en is langere tijd gereanimeerd waarna het slachtoffer per ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis is vervoerd.