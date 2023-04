Eindhoven Airport betaalt gedupeerde reizigers

In totaal hebben 1700 reizigers een schadevergoeding gevraagd. De luchthaven heeft in totaal zo’n 750.000 euro betaald. Volgens de luchthaven was het grootste probleem een tekort aan beveiligingsmedewerkers. Hierdoor liepen de wachttijden flink op.

Om de gedupeerden tegemoet te komen, heeft Eindhoven Airport besloten om in augustus hen financieel te compenseren.