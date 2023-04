Nederland bezig met evacuatieoperatie in Soedan

Nederland werkt op dit moment aan een evacuatieoperatie om mensen uit Soedan te halen. Dat gebeurt samen met andere Europese landen en internationale partners. Defensie heeft sinds woensdagavond in Jordanië twee militaire vliegtuigen paraat staan voor de evacuaties. Het gaat om C-130 Hercules-transportvliegtuigen. Ook mariniers en een medische eenheid stonden al klaar in Jordanië en kunnen worden ingezet, net als een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee.

Nederlanders en anderen

Ruim 150 Nederlandse burgers met hun kerngezin en ambassadepersoneel hebben aangegeven te willen worden geëvacueerd. Deelname aan de evacuatie is, gezien de situatie in het land, zeker niet zonder risico’s. Deelname is vrijwillig. Waar mogelijk evacueren Nederland en andere EU-lidstaten elkaars burgers.

Contacten

Op vrijdagavond 21 april hebben de strijdende partijen in Soedan een staakt-het-vuren tijdens Eid al-Fitr afgekondigd. Hoewel gevechten zijn doorgegaan en de situatie gevaarlijk blijft, zijn de afgelopen dagen de mogelijkheden voor een evacuatie van Nederlanders uit Soedan verkend. Daarbij zijn contacten gelegd met verschillende landen die eveneens werken aan mogelijke evacuatiescenario’s van hun burgers.