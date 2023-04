Mogelijk vuurwapen gebruikt bij beroving in Delfzijl

Op zondag 23 april 2023 kregen wij rond 22:30 uur de melding dat er een persoon beroofd zou zijn ter hoogte van het Schuitenzand in Delfzijl. Bij de beroving zou mogelijk een vuurwapen zijn gebruikt.

Agenten zijn vervolgens in zware vesten met meerdere eenheden naar de locatie van de melding gegaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht; het onderzoek is in volle gang.

De politie vraagt eenieder die iets gezien heeft zich te melden bij de politie. Dat kan via het reguliere nummer van de politie 0900-8844. Getuigen kunnen ook anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.