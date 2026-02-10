Ruim 78 miljoen luchtvaartpassagiers in 2025

In 2025 reisden 78,4 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is bijna 3 procent meer dan in 2024 maar nog altijd ruim 3 procent minder dan in 2019, het jaar vóór de coronapandemie. De luchthavens melden 541 duizend vluchten in het handelsverkeer, iets meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer door de lucht neemt met ruim 3 procent af tot 1,47 miljoen ton. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In 2025 is augustus met 50 duizend vluchten in het handelsverkeer (vervoer van passagiers en vracht tegen betaling) en 7,6 miljoen vervoerde passagiers de drukste maand van het jaar. Zondag 3 augustus is de drukste dag. Op die dag passeren meer dan 263 duizend passagiers de terminals van een van de vijf nationale vliegvelden.

De rustigste dag van het jaar is woensdag 15 januari met bijna 130 duizend vervoerde passagiers. Hardnekkige mist zorgt er die dag voor dat Schiphol Airport en Eindhoven Airport honderden vluchten moeten annuleren.

Meeste luchtvaartpassagiers via Schiphol

Hoewel het totaal aantal passagiers ten opzichte van 2024 groeit, is dat niet op alle luchthavens het geval. Schiphol, Eindhoven en Rotterdam vervoeren meer passagiers, terwijl Groningen, maar vooral Maastricht het aantal passagiers terug ziet lopen. Schiphol verwerkt in 2025 bijna 478 duizend vluchten en 68,8 miljoen passagiers. Dat is 88 procent van alle vluchten en reizigers van en naar Nederland. Hoewel het aantal vervoerde passagiers ten opzichte van 2024 bijna 3 procent meer is, is het nog altijd 4 procent minder dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Meer luchtvaartpassagiers op Rotterdam en Eindhoven dan voor corona

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn de enige twee nationale vliegvelden in Nederland waar in 2025 meer passagiers de terminals passeerden dan in 2024 én 2019. Met ruim 7 miljoen (+2,3 procent) luchtvaartpassagiers blijft Eindhoven Airport Nederlands tweede luchthaven voor personenvervoer. Van en naar Rotterdam The Hague Airport reizen bijna 2,4 miljoen reizigers, een toename van ruim 5 procent ten opzichte van 2024. Via Rotterdam en Eindhoven reizen in 2025 respectievelijk 12,5 en 3,5 procent meer luchtvaartpassagiers dan in 2019.