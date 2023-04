Koning warm onthaald in Rotterdam

Na een gezellige Koningsnacht zijn vandaag op de verjaardag van de Koning in het hele land de vrijmarkten van start gegaan. De temperatuur is nog wat aan de lage kant maar op de meeste plaatsen schijnt wel de zon.

Viering Koningsdag in Rotterdam

Rotterdam heeft Koning Willem-Alexander, die vandaag donderdag 27 april samen met zijn gezin zijn verjaardag viert in de havenstad, warm onthaald.

Alexia

Prinses Alexia kon er vandaag vanwege examens niet bij zijn, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) laten weten.

10 jaar Koningschap

Rotterdam kleurt vandaag op de 10e Koningsdag oranje met een vleugje groen-wit-groen. Een extra bijzondere Koningsdag, omdat ook het 10-jarige Koningschap wordt gevierd.

Programma

Er was een prachtig programma gemaakt voor de Koninklijke Familie dat om 11.00 uur begon en zojuist rond 13.30 uur is geëindigd. De Koninklijke wandeling begon om 11.00 uur op het Afrikaanderplein, ging over de rivier met de watertaxi en eindigde op de Binnenrotte met een groots feest.

De route

De Koninklijke wandeling begon om 11.00 uur op het Afrikaanderplein. Via de Pretorialaan wandelde de Koninklijke Familie naar de Maashaven. Daar stapten ze op een watertaxi en staken de Nieuwe Maas over naar de Leuvehaven.

Koningsdag festival

Vanaf Plein 1940, bij het beeld van de Verwoeste Stad, wandelden ze via de Blaak, dwars door de Markthal naar de Binnenrotte waar het Koningsdag festival wordt gehouden.

Dankwoord Koning

De koning sprak aan het eind van het programma een dankwoord uit aan Rotterdam.