C-130 met Defensiepersoneel uit Aqaba gearriveerd op Eindhoven

Donderdagavond rond 18.30 uur is op vliegbasis Eindhoven een C-130-transportvliegtuig gearriveerd met Defensiepersoneel dat is ingezet in de evacuatieoperatie uit Soedan. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.