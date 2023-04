Vogel helpt politie bij opsporen verdachte woningoverval Rotterdam

Een gewapende overval op een woning in Nesselande vorig jaar bezorgde de bewoner de schrik van zijn leven. Het overvallenteam pakte de zaak op en na grondig onderzoek stonden er begin dit jaar twee verdachten op zitting.

Vogelpoep

'Vogelpoep op het dak van een auto leidde onder andere naar een van de verdachten. Ze hebben allebei vier jaar celstraf van de rechter opgelegd gekregen en moeten het slachtoffer een schadevergoeding betalen', zo meldt de politie vrijdag.

Woningoverval op laan van Magisch Realisme

Het was april vorig jaar toen de woningoverval werd gepleegd aan de laan van Magisch Realisme. Een van de mannen bleef in de woning van het slachtoffer waarbij het slachtoffer werd vastgebonden en bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Vervolgens gingen ze er met een bankpas, telefoons en andere goederen van het slachtoffer van door.

Camerabeelden

Het team begon meteen met het maken van een plaats delict, het veilig stellen van camerabeelden en spraken met getuigen. Op beelden was vogelpoep te zien op het dak van de auto die we zochten.

Auto met vogelpoep 'uniek'

'Dit maakte de auto uniek en konden we koppelen aan de overval. Na het uitlopen van verschillende opsporingsmethoden kwamen we bij de tweede verdachte. Hij was onder andere te zien tijdens het pinnen bij een geldautomaat. Een mooi resultaat na een mooi onderzoek, waar de rechercheurs en vooral de bewoners heel blij mee zijn. Met dank aan de vogel', aldus de politie.