Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar stroperij en illegaal wapenbezit

De politie kwam hen op het spoor door een alerte melder die zag dat er vanuit een voertuig werd geschoten op watervogels. De politie wist niet veel later het voertuig op te sporen. Door BGTV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) toe te passen wist zij de drie verdachten aan te houden. Het voertuig werd na de aanhoudingen van de drie verdachten doorzocht. In het voertuig troffen zij onder andere een luchtbuks, pepperspray en patronen aan. Alle goederen zijn in beslaggenomen voor het verdere onderzoek.

Stroperij

Stroperij is een ernstig milieudelict waar bij niet toegestane middelen worden gebruikt om de dieren op een gruwelijke wijze te doden. In veel van de gevallen worden de dieren afgeschoten om zelf op te eten, vanuit de sport of voor de verkoop.