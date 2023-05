Man uit bouwkraan gehaald in Groningen

In de stad Groningen is maandagavond een man uit een bouwkraan gehaald.

De man was om onbekende oorzaak in de kraan geklommen. Onder begeleiding van medewerkers van de Dienst Speciale Interventies was de man naar beneden gekomen. Door de klimpartij heeft het treinverkeer enkele uren stilgelegen. De man is door de politie aangehouden.