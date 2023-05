Ontploffing bij productielocatie drugs in loods

Bedrijventerrein Kapelbeemd werd gisteren opgeschrikt door een explosie en brand bij een loods aan de Leemkuil. Nadat de brand was geblust door de brandweer, ontdekte de politie een productielocatie voor drugs in de loods. Er vielen gelukkig geen gewonden. De politie doet onderzoek.

Onderzoek

Na de ontdekking van de productielocatie voor synthetische drugs is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen ingeschakeld. De ontmanteling nam een groot deel van de dag in beslag. Het onderzoek naar deze productielocatie voor drugs en welke drugs hier precies werden geproduceerd gaat door. De politie probeert te achterhalen wat hier is gebeurd en hoe de explosie plaats heeft kunnen vinden.