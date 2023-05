President Zelensky bedankt Defensiepersoneel

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdagmiddag op bijzondere wijze het Defensiepersoneel bedankt. Dat was voor hun inzet en de steun aan de strijdkrachten van zijn land. Zelensky sprak zijn waardering uit tijdens een speciale bijeenkomst in Soesterberg. Hierbij waren zo’n 200 militairen en burgercollega’s van Defensie aanwezig.

Revalidatie gewonde Oekraïense militairen

Zelensky had speciale aandacht voor een aantal gewonde Oekraïense militairen die in ons land verblijven om te revalideren: 'Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie inzet en het offer dat jullie hebben gebracht.' Zelensky sprak ook zijn grote waardering uit voor de inzet van de Nederlandse Defensiemedewerkers. 'Met deze hulp kunnen wij onze bevolking beschermen en levens redden van de burger.'

Verleden en heden samen

Minister van Defensie Kajsa Ollongren ontving de president en minister-president Mark Rutte in Soesterberg. Dat is een van de locaties in Nederland waar militaire goederen en wapensystemen worden klaargemaakt voor Oekraïne. Zelensky begroette een medewerker van de defensiecateraar Paresto. Ze sprak hem aan in het Oekraïens: 'Uw bezoek aan deze specifieke locatie op deze specifieke dag betekent veel voor ons. Verleden en heden komen hier vandaag samen', sprak ze tot Zelensky.

Ongelooflijke toewijding

'Elke dag voelen we ons nederig omdat we de offers van uw volk zien. Velen van degenen die hier vandaag aanwezig zijn, hebben onvermoeibaar en met ongelooflijke toewijding gewerkt. Om uw soldaten te trainen op de uitrusting die hier vandaag te zien is, medische zorg te verlenen, te vertalen en de wreedheden die in uw land plaatsvinden te documenteren voor het internationaal gerechtshof (ICC).'

Laboratorium voor ICC

Nederland is vastbesloten om Oekraïne en het Oekraïense volk te blijven steunen, zei Ollongren. 'We zullen substantieel blijven bijdragen aan de versterking van het militaire potentieel van Oekraïne. Nu en in de toekomst. Voor zo lang als nodig is.'

Ze voegde daarbij meteen de daad bij het woord. Ze maakte bekend dat Nederland het ICC, een mobiel laboratorium voor forensisch onderzoek in Oekraïne levert. 'Cruciaal om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.'