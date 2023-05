Vrachtwagen gekanteld op afrit A2 bij Liempde chauffeur ongedeerd

Dinsdagmorgen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de afrit van de snelweg A2 bij Liempde. Een vrachtwagen was op de afrit rechtdoor gereden en daarna op zijn kant in een greppel terecht gekomen.

Chauffeur niet gewond

De hulpdiensten, waaronder ook de brandweer, rukten rond 06.20 uur uit. Al snel werd duidelijk dat de chauffeur niet gewond was geraakt en naast het gekantelde voertuig stond. De inzet van de brandweer werd hierop geannuleerd en zij zijn dan ook niet meer ter plaatse geweest. De afrit was ondanks het ongeval nog gewoon te gebruiken alleen bij het bergen van het voertuig was deze tijdelijk afgesloten. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.