Wereldwijde oproep over 22 vermoedelijke vrouwenmoorden

Het Duitse Bundeskriminalamt, de Federale politie in België en de Nederlandse politie lanceren samen met INTERPOL een campagne om 22 onbekende meisjes en vrouwen te identificeren. In vrijwel alle zaken staat vast dat de slachtoffers door geweld om het leven zijn gekomen. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze zijn achtergelaten in Duitsland, België en Nederland is onbekend. Vanwege de campagne lanceert INTERPOL de nieuwe online lijst Identify Me met informatie over de zaken.

Vanaf 10 mei staat op https://www.interpol.int/im een overzicht van alle zaken. Op de lijst staan negen Nederlandse zaken. Voor elke zaak is een overzicht gemaakt van de beschikbare informatie. Ook staan er op de lijst gezichtsreconstructies en foto’s van sieraden en kledingstukken van de vermoorde vrouwen. Daarnaast zijn alle aanknopingspunten, zoals de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur ogen en andere lichaamskenmerken, in kaart gebracht. In samenwerking met Opsporing Verzocht is voor elke zaak een opsporingsvideo gemaakt die online gedeeld kan worden. De meeste zaken spelen zich af tussen 1990 en 2010; de meest recente is een Belgische zaak uit 2019. De lijst is publiekvriendelijk gemaakt. Bezoekers hoeven dus niet bang te zijn om zomaar geconfronteerd te worden met schokkende foto’s.

De lancering wordt ondersteund door bekende vrouwen uit de deelnemende landen. In één gezamenlijke meertalige video roepen ze het publiek op om namen en informatie door te geven van de vermoorde vrouwen. Nederland wordt vertegenwoordigd door zangeres S10 en actrice Carice van Houten. Namens België en Duitsland wordt de oproep gedaan door actrice Veerle Baetens, zangeres Axelle Red, bokskampioen Regina Halmich en sportverslaggever Katrin Müller-Hohenstein.

De zaken

Een zichtbaar verwaarloosd meisje, vermoord en achtergelaten in de berm in de bossen van Brabant in Nederland. Een jonge vrouw in het Albertkanaal in België, naakt en om het leven gebracht met messteken. En het deels verkoolde lichaam van een jonge vrouw dat gevonden is in de bossen van het Duitse Altena. ‘Elk van de tweeëntwintig zaken is tragisch en hartverscheurend’, zeggen initiatiefnemers Carina van Leeuwen en Martin de Wit van de politie in Nederland. ‘De slachtoffers zijn vaak met veel geweld om het leven gebracht. Van sommigen weten we dat ze in de periode voor hun overlijden zijn mishandeld of uitgehongerd.’

Naamloze graven

Mede omdat de vrouwen vermoedelijk afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen, is het nooit gelukt hun identiteit te achterhalen. Mogelijk zijn ze hier bewust achtergelaten om het politieonderzoek te frustreren. De slachtoffers zijn begraven in naamloze graven. Van Leeuwen: ‘Maar er moeten op de wereld mensen zijn die de slachtoffers, veelal jonge vrouwen en meisjes, missen. Familieleden, vrienden of andere bekenden.’ De Wit: ‘We hopen hen met deze campagne te bereiken. Iedereen kan ons daarbij helpen door deze campagne te ondersteunen en erover te praten, bijvoorbeeld online.’

Namen

Om in de zaken tot een doorbraak te komen, is wereldwijd aandacht nodig. Voor een aantal vrouwen zijn er indicaties richting Oost-Europa, maar in veel zaken is het ook compleet onduidelijk wat de oorsprong zou kunnen zijn van de slachtoffers. Natuurlijk is de hoop dat de identificatie van de slachtoffers ook leidt naar de daders van deze moorden. Maar in eerste instantie richt de campagne zich echt op het achterhalen van de identiteit van de slachtoffers. Van veel vrouwen is DNA beschikbaar, zodat hun identiteit via vergelijking eventueel kan worden vastgesteld. ‘We zijn nadrukkelijk op zoek naar namen’, zegt Carolien Opdecam van de Belgische Federale Politie. ‘De identiteit van een slachtoffer is vervolgens vaak dé sleutel tot het openbreken van een onderzoek.’ Anja Allendorf van de politie in Duitsland vult aan; ‘Ook in vergelijkbare onderzoeken, zoals bij een recente casus in het Nederlandse Nederweert, leidde het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte; de ex-partner van het slachtoffer kon toen in Duitsland worden aangehouden.’

Videoboodschap

Carice van Houten en S10 doen mee aan de campagne omdat ze geraakt zijn door het lot van de slachtoffers. Carice van Houten: ‘Ik vind het een heel verdrietige en eenzame gedachte dat al die vrouwen, die zo gruwelijk aan hun einde zijn gekomen, zonder identiteit het graf in zijn gegaan. Dat vind ik een heel onwaardig idee. Ik roep iedereen op om goed naar de lijst te kijken om te zien of ze iemand herkennen.’