Twee nieuwe verdachten aangehouden mishandeling Bijlmer Arena

De politie heeft in het onderzoek naar de poging doodslag op station Bijlmer ArenA van vrijdag 5 mei opnieuw twee verdachten aangehouden. De twee – Amsterdammers van 13 en 12 jaar oud – kwamen zich woensdag 10 mei zelf melden. In totaal zijn er nu negen verdachten aangehouden in de zaak en de recherche verwacht dat er de komende dag meer zullen volgen.

Van de negen aangehouden verdachten zitten er nog drie vast. Op 8 mei werd een 16-jarige jongen in bewaring gesteld en op 10 mei werden een 15- en 16-jarige jongen voorgeleid bij de rechter-commissaris en gehouden. Eerder werd de voorlopige hechtenis van een 15-jarige geschorst. De 13- en 12-jarige zijn 10 mei heengezonden, maar blijven wel verdachten. De drie overige jongens zijn ook heengezonden en worden er niet langer verdacht van actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag.

Verklaringen verdachten

Over de toedracht van het ernstige geweldsincident kunnen nog geen concrete uitspraken worden gedaan. De politie gaat op dit moment in het nog lopende onderzoek niet verder in op de individuele verklaringen van verdachten. Als zij iets verklaren over een mogelijke aanleiding van het geweld, dan gaat de recherche daar uiteraard verder onderzoek naar doen. Waarnemingen van getuigen zijn hierin erg belangrijk en de politie wil deze waarnemingen niet kleuren met informatie over een eventuele aanleiding. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident, maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op.

Identiteit slachtoffer

Wie het slachtoffer in deze zaak is, staat nog altijd niet vast. Informatie over de man blijft welkom bij de recherche. Ondertussen hebben rechercheurs contact gehad met een omstander die het slachtoffer na zijn val op het spoor weer het perron op heeft geholpen. Deze omstander gaf aan dat het slachtoffer geen Nederlands sprak en weinig Engels. Het accent van het slachtoffer leek Italiaans te zijn, zo stelde de omstander. De omstander omschreef het slachtoffer verder als een man met een lichte huidskleur van zo’n veertig jaar oud.