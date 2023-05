Twee onderzoeken naar incident Den Hoorn

Woensdag rond het middaguur wilde de politie de bestuurder van een auto, een grijze jeep met Frans kenteken, staande houden vanwege gevaarlijk rijgedrag op de snelweg bij Barendrecht. Toen de bestuurder het stopteken negeerde, zette de politie de achtervolging in.

Bij Den Hoorn verliet de auto de snelweg en werd de achtervolging vervolgd in de bebouwde kom. Uiteindelijk heeft de politie op de man geschoten, toen die te voet op de vlucht sloeg. De man raakte gewond en is vervoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om een 25-jarige man uit Algerije, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij verblijft nog in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel.

Onderzoek schieten

Omdat de man bij het schieten gewond is geraakt (hij werd geraakt in de buikstreek) doet de Rijksrecherche onderzoek naar het vuurwapengebruik door de agent. De Rijksrecherche is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand (zwaar)gewond raakt of overlijdt.

Agent gewond

Naast dit onderzoek door de Rijksrecherche naar het schieten, onderzoekt de politie wat er daarvoor is gebeurd. Bij de aanhouding van de verdachte is een agent gewond geraakt. De verdachte zou met zijn auto achteruit op deze agent zijn ingereden en wordt verdacht van poging doodslag. Bij de achtervolging en aanhouding waren agenten van de eenheid Rotterdam betrokken, maar omdat het eindigde in Den Hoorn wordt dit onderzoek gedaan door de recherche van de eenheid Den Haag.

Oproep beelden

De recherche zoekt beelden van de rit die verdachte heeft gemaakt voorafgaand aan het schietincident. Het is namelijk onduidelijk welke weg de grijze jeep met Frans kenteken heeft afgelegd voordat hij bij Barendrecht werd gezien.