Vermoedelijk gedumpte honden Vliegenbos en Boeninlaan in Amsterdam

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over twee vermoedelijk gedumpte honden. Beide honden werden door omstanders alleen buiten aangetroffen: de ene 14 april in het Vliegenbos, de ander 7 mei in de omgeving van de Boeninlaan.