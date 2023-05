Man (21) door groep zwaar mishandeld met riemen en kettingen in Amsterdam

Een 21-jarige man is slachtoffer geworden van een zware mishandeling aan de De Ruijterkade, aan de westzijde van het Centraal Station in Amsterdam. De mishandeling gebeurde al in de nacht van zaterdag op zondag 23 april 2023 maar de politie komt nu met het nieuws naar buiten.

Kettingen en riemen

De verdachten, een groep van meerdere jongeren, sloegen die nacht uit het niets met fietskettingen en riemen op de 21-jarige man in. Het slachtoffer liep daarbij een zware hersenschudding op en heeft striemen, bulten en kneuzingen over het hele lichaam. De politie heeft deze mishandeling in onderzoek en komt graag in contact met eventuele getuigen, in het bijzonder mensen die beschikken over foto- en videobeelden van dit verschrikkelijk gewelddadige incident.

Taxi standplaats

Rond 04.30 uur begeeft het slachtoffer zich ter hoogte van de taxistandplaats aan de De Ruijterkade. Daar wordt hij door een groep van ongeveer tien jongeren mishandeld, nadat het slachtoffer kort met een nog onbekende vrouw heeft gesproken.

Slachtoffer vreest voor zijn leven

Ondanks dat deze vrouw de groep jongeren tevergeefs tegen probeert te houden, vreest het slachtoffer enige tijd voor zijn leven. Gelukkig komt de politie snel ter plaatse en kan het slachtoffer in veiligheid worden gebracht. Helaas is de groep dan uiteen geraakt en rennen de daders alle kanten op. De politie is nu dringend naar hen op zoek.

Gefilmd

'Vermoedelijk is de mishandeling gefilmd door omstanders. We verzoeken hen dan ook met klem om die betreffende beelden met het onderzoeksteam te delen, om zo het onderzoek verder te helpen en hopelijk zo snel mogelijk achter de identiteiten te komen van degenen die hier verantwoordelijk voor zijn', aldus de politie.