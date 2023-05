Autobrand Gemondsestraat in Liempde

Zaterdagavond rond 18:00 uur is de brandweer van Liempde gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Gemondsestraat in Liempde.

Uitgebrand

Ter plaatse had er op de Donkerstraat in Liempde de voorkant van een personenauto in brand gestaan. De voorkant van de auto is volledig uitgebrand ook de politie kwam ter plaatste evenals de waterwagen van Best. Die laatste gingen al gauw retour naar de kazerne.