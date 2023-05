22 jaar gevangenisstraf voor liquidatie

Een 33-jarige man uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink in 2016. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 23 jaar op. Het hof legt een wat lagere straf op, omdat het proces te lang duurde bij zowel de rechtbank als het hof. De eis van het Openbaar Ministerie (OM) was 23 jaar gevangenisstraf.

Moord voor ogen van destijds 9-jarige zoon

De verdachte wachtte in de avond van 27 mei 2016, na een voorverkenning met anderen van enkele uren, Vincent Jalink op voor zijn woning en hij beschoot hem twaalf keer in bijzijn van diens destijds 9-jarige zoon. Jalink overleed diezelfde avond. De verdachte vluchtte met één van zijn mededaders op een gereedstaande motorscooter. Voor Jalink’s zoon is dit een onvoorstelbare, schokkende en traumatische gebeurtenis geweest, die hij nog steeds herbeleeft.

Vormverzuimen en gevolgen daarvan

De verdediging stelde dat er in het vooronderzoek fouten zijn gemaakt en concludeerde daaruit dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging. Het hof stelt vast dat een pet, aangetroffen op de vluchtroute, is vernietigd en de officier van justitie die informatie pas in een zeer laat stadium heeft gegeven. Het hof oordeelde dat deze tekortkomingen niet hebben geleid tot een oneerlijk proces, nu sporen op deze pet waren veiliggesteld en aan die sporen meerdere nadere onderzoeken plaatsvonden. Wel is het zorgelijk dat in een onderzoek naar een liquidatie zulke fouten worden gemaakt.

Gevangenisstraf en duur van procedure

Het hof vindt in beginsel de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar passend gezien de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het is gepleegd. Echter moet het hof rekening houden met de 7 jaar gevangenisstraf voor een voorbereiding van een andere moord, waarvoor de verdachte in 2017 is veroordeeld. Een verdachte mag niet meer straf krijgen in twee losse zaken dan in één zaak met meerdere losse misdrijven.