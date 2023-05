450 kilo cocaïne gevonden tussen partij geconserveerd fruit

Woensdag 17 mei werd er tijdens een douanecontrole in Rotterdam een partij cocaïne ontdekt in een lading met vaten geconserveerd fruit. 'De container was afkomstig uit Guatemala en bestemd voor een bedrijf in Duitsland', zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag.