Gewonden bij ongeval op N33

De andere betrokken automobilist lijkt er zonder verwondingen vanaf te zijn gekomen, voor zover bekend. De auto die over de kop sloeg, is flink beschadigd. Omstanders melden dat het andere voertuig slechts ‘lichte’ schade heeft opgelopen.

Als gevolg van het ongeval is de N33 bij Gieterveen afgesloten geweest. Dit leidde tot een file van enkele kilometers, maar inmiddels wordt het verkeer weer langs de plaats van het ongeluk geleid. De brandweer was nog nooit zo snel ter plaatse. De brandweer van Veendam was opgeroepen omdat Gieten was vrij gepland in verband met wedstrijden. Maar voor Veendam aan arriveerde de brandweer van Hoogezand. Die kwamen er aan voorbij op weg naar wedstrijden in Ermelo. Veendam nam de inzet over zodat Hoogezand door kon naar de wedstrijden.