Gasleiding beschadigd bij aanleg glasvezel in Breukelsestraat in Boxtel

De brandweer van Liempde werd maandagochtend gealarmeerd voor een vermeende gaslekkage aan de Breukelsestraat in Boxtel. In die straat is men bezig met de aanleg van glasvezelbekabeling en ligt het trottoir op meerdere plaatse open.

Geen lek wel leiding beschadigd

Volgens een monteur van netbeheerder Enexis was er van een lekkage geen sprake, wel is vermoedelijk bij graafwerkzaamheden een leiding geraakt die dusdanig beschadigd raakte waarop men over is gegaan op reparatie.

Situatie door brandweer veiliggesteld

De brandweer die eerder ter plaatse was heeft de situatie veiliggesteld en sloot de weg op grote afstand af. De brandweer heeft de situatie overgedragen aan Enexis en keerde daarna snel terug naar de kazerne.