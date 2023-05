Drugslab in stal aangetroffen tijdens onderzoek naar hondenfokker Eersel

Dinsdagmiddag 23 mei heeft de politie op de Grote Aardweg in Eersel in een stal een drugslab aangetroffen. 'De eigenaar van het pand is aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Aanhouding

'Het lab werd aangetroffen tijdens het onderzoek naar een hondenfokker in dezelfde straat. Vanuit het onderzoek waren er aanwijzingen dat er ook honden zouden zitten op een ander adres in de straat. Op het betreffende adres troffen we een drugslab aan. Op het moment van de vondst was het lab productie klaar maar niet in gebruik', aldus de politie.

Gevaar

Een productielocatie voor synthetische drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Ook de opslag van de benodigde chemicaliën is levensgevaarlijk. De stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend en giftig.