Defensie voorziet MQ-9 Reaper van laser geleide GBU-bommen

Defensie schaft munitie aan om het onbemande verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper te kunnen bewapenen. 'De behoefte hiervoor was in al de Defensienota 2022 kenbaar gemaakt. Er wordt nu vervolg aan gegeven', zo schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

'Dreigingsbeeld sterk veranderd'

Toen Defensie in 2011 begon met het project voor de MQ-9 Reaper, was er nog geen behoefte aan bewapening van het toestel. Het dreigingsbeeld is sindsdien echter sterk veranderd. Het toestel moet nu in staat zijn om de veiligheid van de eigen troepen te beschermen. Daarnaast wil Defensie initiatief behouden bij de inzet van de MQ-9.

Kortere reactietijd

Bewapening van de toestellen zorgt dat de snelheid en flexibiliteit van een inzet wordt vergroot. Data uit de MQ-9 hoeft niet overgedragen te worden aan andere wapensystemen. Dit zorgt voor een kortere reactietijd en daarmee een verlaagd operationeel risico. Doel is om de eerste munitie in 2025 binnen en initieel inzet gereed te hebben. In 2028 kan deze volledig ingezet worden.

Technisch voorbereid

De nieuwe toestellen die in 2026 binnen komen, hoeven niet aangepast te worden voor de bewapening. Daar zijn ze technisch al op voorbereid. De huidige 4 MQ-9’s moeten wel worden aangepast. Verder is de munitie niet nieuw qua gebruik. Het gaat om laser geleide GBU-bommen die nu al op de F-35 zitten en lucht-grond Hellfire raketten voor de Apache. Ten opzichte van de munitie van de gevechtshelikopters gaat het om een nieuwere variant.

Verwerving

Verwerving gaat via de Amerikaanse overheid, via zogenoemde Foreign Military Sales (FMS). Nederland sluit hierbij aan bij Frankrijk, dat eveneens FMS-partner is en met dezelfde configuratie werkt. Met het project is tussen de € 100 en 250 miljoen gemoeid.

Geen autonoom wapen

Technisch gezien is wapeninzet vanaf een MQ-9 niet anders dan die van een bemand aanvalsplatform. Het is namelijk geen volledig autonoom wapen. In alle gevallen beslist gekwalificeerd personeel over inzet. De bemanning opereert vanuit een grondstation.

Onbemand toestel

De MQ-9 is inzetbaar in missiegebieden waar andere wapensystemen van Defensie niet altijd aanwezig (kunnen) zijn. Het onbemande systeem wordt momenteel beproefd op Curaçao. Het helpt daar bijvoorbeeld bij de ondersteuning van civiele autoriteiten of voor opsporing en toezicht.