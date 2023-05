Politie heeft al 11 verdachten rellen AZ aangehouden

In het onderzoek naar de ongeregeldheden in het voetbalstadion tijdens en na de wedstrijd AZ-West Ham United vorige week donderdag 18 mei zijn inmiddels 11 verdachten aangehouden. Dit meldt de politie woensdag.

Openlijke geweldpleging en zware mishandeling

'Tien van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging, meerdere van hen ook van zware mishandeling met voorbedachten rade en vernieling. Eén van de elf aangehouden verdachten heeft aan kunnen tonen dat hij niet betrokken was bij de gewelddadigheden en is niet meer verdacht', aldus de politie.

Opsporing verzocht

Na de uitzending van Opsporing Verzocht hebben vier mannen zichzelf gemeld aan het politiebureau en zij zijn allen aangehouden. Alle verdachten zijn woonachtig in of afkomstig uit de onmiddellijke omgeving van Alkmaar en zitten in de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar.

40 tips

De uitzendingen van Opsporing Verzocht en andere media hebben inmiddels in totaal ruim 40 tips opgeleverd. Dit varieert tot het noemen van herkenningen tot het aanleveren van nog meer beelden. De tips worden alle nader onderzocht. Het onderzoek naar de ongeregeldheden zet zich voort. De politie verwacht meer aanhoudingen te zullen verrichten.