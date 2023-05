Cel en tbs voor Almeerder die jarenlang eigen kinderen misbruikte

Een 46-jarige man uit Almere is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging. De man misbruikte jarenlang zijn twee kinderen. Bij zijn dochter duurde het seksueel misbruik 13 jaar, bij zijn zoon 5 jaar. Van het misbruik van zijn dochter maakte hij opnames. Verder beschikte hij over een grote hoeveelheid kinderporno. De rechtbank vindt dat ook sprake is van psychische mishandeling.

Kinderporno

De politie start een onderzoek nadat zij worden getipt door een bedrijf uit Amerika. De man had beelden met vermoedelijk kinderporno op Googlephoto’s in de cloud gezet. Tijdens dat politieonderzoek stuiten rechercheurs op enorme hoeveelheid kinderporno. De man had ruim 116-duizend afbeeldingen in zijn bezit, vooral meisjes van tussen de 2 en 16 jaar, waaronder zijn eigen dochter. Op die afbeeldingen zijn ook ontuchtige handelingen te zien, waaronder penetratie en lijkt er sprake te zijn van dwang.

Leven lang misbruikt

In de 13 jaar dat de man zijn dochter seksueel misbruikt, manipuleert en liegt hij haar ook voor. Zo doet hij zich voor als penvriendin. In brieven aan de dochter stimuleert de ‘penvriendin’ de dochter om seksuele handelingen die zij had geweigerd, toch te doen. Omdat de dochter bang is dat het gezin uit elkaar valt blijft zij haar vader, ook na zijn arrestatie, gehoorzaam. Zij heeft in tegenstelling tot de zoon ook geen aangifte gedaan. Het is de overtuiging van de rechtbank dat de dochter niet beter weet dan dat het normaal is om seks te hebben met haar vader. Hoewel de vader het misbruik van zijn zoon ontkent, staat het voor de rechtbank vast dat de man ontucht pleegde met zijn beide kinderen. Ook was er sprake van psychische mishandeling. In het verleden is de dochter al eens kort uithuisgeplaatst omdat er vermoedens waren van seksueel misbruik. Maar bewijs ontbrak en de man ontkende. Het misbruik is na terugplaatsing van de dochter bij haar ouders nog jarenlang verder gegaan.

Geen tegengas

Voor zijn eigen lustbevrediging heeft de man zijn kinderen jarenlang voorgelogen en psychisch gemanipuleerd. Als zij tegengas gaven oefende hij zoveel druk op hen uit dat zij wel moesten blijven voldoen aan zijn seksuele wensen. De man heeft op zeer ernstige wijze misbruik gemaakt van hun kwetsbare en afhankelijke positie en heeft het vertrouwen dat kinderen in hun vader mogen stellen en de veiligheid die zij van hem mogen verwachten op een buitengewoon ernstige wijze beschaamd en veronachtzaamd. De man kampt met een stoornis, maar de rechtbank ziet ook dat hij op momenten heel berekenend en bewust te werk is gegaan.