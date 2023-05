Campagne KNSB en VeiligheidNL: Lekker inlineskaten, ga goed voorbereid op pad

“Inlineskaten ofwel skeeleren is een prachtige manier om in beweging te komen. Je vertrekt gewoon thuis, trekt je skates aan, zoekt het asfalt op, rijdt de polder of een park in, en werkt zo aan je gezondheid. Skaten is niet alleen goed voor je conditie, je werkt ook aan kracht en coördinatie”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. “Maar zorg wel dat je goed voorbereid bent: zet een helm op en trek in elk geval polsbeschermers aan. Dan kun je pas echt genieten.”

Inlineskaten zit in de lift. Tijdens corona groeide het aantal beoefenaars hard, vooral onder meisjes tot 18 jaar. Parallel daaraan steeg ook het aantal mensen dat zich met (ernstig) letsel bij de Spoedeisende Hulp (SEH) meldde, bijna altijd als gevolg van valpartijen. Twee van de drie gewonden waren jonger dan 18 jaar. Polsbreuken (40 procent) kwamen veruit het meeste voor, naast fracturen aan elleboog, arm of vingers. Zo’n 5 procent liep hoofdletsel op, waarvan de helft een hersenschudding.

Hoewel de coronapiek wat is afgevlakt, vinden de KNSB en VeiligheidNL het belangrijk om met name de recreatieve inlineskaters te wijzen op blessurepreventie. Bij verenigingen is het dragen van een helm en (pols)beschermers al verplicht. Uit cijfers van NOC*NSF blijkt dat zo’n 200.000 Nederlanders minimaal één keer per maand op skeelers staat, 77.000 van hen doen dat zelfs wekelijks.

Wie gaat skeeleren heeft baat bij een goede voorbereiding, onder meer om veilig te kunnen remmen en zachter te landen als je onverhoopt toch valt. Op schaatsen.nl vind je daarvoor de instructievideo’s Learn to Skate. Daarnaast bieden veel schaats-/skeelerverenigingen trainingen of clinics voor beginnende inlineskaters aan.

Minstens zo belangrijk is het dragen van beschermend materiaal: pols-, elleboog- en kniebeschermers én een goede helm. Meer informatie hierover vind je eveneens op schaatsen.nl. Deze spullen zijn relatief goedkoop en ze helpen echt om letsel te voorkomen, is gebleken uit onderzoek.

‘Lekker inlineskaten, ga goed voorbereid op pad!’ is de eerste gezamenlijke campagne van de KNSB en VeiligheidNL. De twee organisaties zijn een samenwerking aangegaan om blessures bij inlineskaten en schaatsen (op natuurijs) te voorkomen. Zij krijgen medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De aanleiding voor deze samenwerking vormde het grote aantal SEH-bezoeken in de vorstperiode van februari 2021. Een deel daarvan betrof schaatsers die op natuurijs waren gevallen.

“Uit onze cijfers blijkt dat inlineskaten, net als schaatsen op natuurijs, in de top-5 staat van sporten met ernstig letsel, afgezet tegen het aantal beoefende uren”, zegt Martijntje Bakker, directeur/bestuurder bij VeiligheidNL. “Inlineskaten is leuk, gezond en zorgt dat je lekker buiten actief bent. En het is vooral belangrijk dat je kunt blijven skaten. Wat daar nog meer voor nodig is, willen we nader onderzoeken. We hopen samen tot innovatieve, preventieve maatregelen te komen, zodat iedereen kan blijven skaten en schaatsen.”

Van 12 t/m 18 juni beleeft de KNSB Nationale SKATE4daagse alweer zijn derde editie. Veel verenigingen die zijn aangesloten bij de KNSB houden in die week speciale activiteiten; individueel deelnemen is ook mogelijk. Je kunt kiezen voor afstanden tussen de 5 en 50 kilometer per dag. Meer informatie vind je op schaatsen.nl/skate4daagse. Uiteraard geldt ook voor dit evenement: Lekker inlineskaten, ga goed voorbereid op pad!.