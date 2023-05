Felle brand verwoest met riet gedekte woning in Rosmalen

De brandweer is vrijdag al vanaf het begin van de middag druk doende met een felle uitslaande woningbrand aan de Hoff van Hollantlaan in Rosmalen.

Opgeschaald naar groter brand

Er werd opgeschaald naar grote brand en de brandweer zette groot materieel in. Echter konden de brandweerlieden niet voorkomend dat het gehele rieten dak vlam vatte.

NL-Alert

De politie sloot de omgeving af, er kwamen veel kijkers op de brand af. Een NL-alert werd verstuurd vanwege de grote rookontwikkeling welke over een woonwijk trok. Ook het grootwatertransport werd afgelegd, vanaf de Weteringsgraaf nabij het Laaghemaal. Ook is ProRail in kennis gesteld, gezien het spoor achter de woning doorloopt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.