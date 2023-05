Twee reebruine ogen, die keken de fotograaf aan

Het bekende Nederlandse schlagerduo de Selvera's uit Weert zong er lang geleden al over in hun nummer 'Twee reebruine ogen, die keken de jager aan'. Zondagmorgen vroeg gebeurde iets soortgelijks alleen ging het hier niet om een jager maar om fotograaf Sander van Gils die op 1e Pinksterdag rond 05.45 uur zijn woonplaats Liempde binnenreed en daar enkele reeën spotte die hij natuurlijk ook 'schoot' maar dan op beeld.

Ree in sloot

Op de Roderweg in Liempde zag hij eerst twee reeën op de oprit bij een woning staan. De reeën verplaatsten zich via de rijbaan en verdwenen de Helstraat in. Maar deze twee reeën waren niet alleen, al snel spotte Sander nog een ree die in de sloot langs de weg stond.

Opgehouden

'Deze ree wilde duidelijk met zijn maatjes mee maar werd bij het oversteken opgehouden door een vroeg passerende fietser', aldus Sander die alles op beeld vastlegde. Uiteindelijk verdween het natuurlijk schoon in de verte en vervolgde ook de fotograaf weer zijn weg naar huis.