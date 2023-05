Jongen (17) overleden na verkeersongeval

Een bestuurder van een scooter reed in de nacht van zaterdag op zondag 28 mei in het Zeeuwse Kattendijke op de Blokhuisstraat tegen een geparkeerde auto. Dit meldt de politie zondag.

Overleden in ziekenhuis

'De 17-jarige jongen uit Goes werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed later aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Hulpdiensten opgeroepen

De hulpdiensten werden rond 02.00 uur opgeroepen voor een verkeersongeval. Op de locatie werd duidelijk dat een scooterrijder tegen een geparkeerde auto was gereden. Ondanks alle medische hulp, overleed de jongen later in het ziekenhuis.