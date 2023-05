Vermeende ronselaars van jongeren voor criminele activiteiten aangehouden

Op maandag 22 mei heeft de recherche twee mannen (20,23) uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het ronselen van jongeren voor het plegen van gewapende overvallen. De jongeren zouden in verschillende samenstelling verantwoordelijk zijn voor zes gewapende overvallen in Amsterdam, Diemen en Huizen.

Het gaat onder meer om twee overvallen op een drogisterij op het Bijlmerplein in februari van dit jaar en een overval op een tankstation in Huizen op 18 februari 2023. Tussen februari en mei heeft de politie in totaal vijf jongeren uit Amsterdam en (de omgeving) van Rotterdam in de leeftijd van 15 tot 17 jaar aangehouden. Twee van de vijf verdachten zitten nog vast, van de overige drie is de voorlopige hechtenis geschorst.

De jongeren zou een geldbedrag van enkele tientjes zijn toegezegd voor het plegen van een (gewapende) overval. De goederen die bij de overvallen buit werden gemaakt, zouden echter naar de meerderjarige verdachten zijn gegaan. De gevolgen voor de jongeren zijn heel duidelijk: een strafblad en wellicht geen VOG. Voor de medewerkers van en klanten in de winkel zijn de overvallen een traumatische ervaring die ze hun leven lang kunnen dragen.

De twee vermeende ronselaars zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en zitten twee weken langer vast.